Rusya’nın Progress MS-23 kargo aracı uzaya gönderildi Rusya, Progress MS-23 uzay aracını Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlattı.

AA & Ensonhaber

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo göndermek için kullanılan Progress kapsülleri, yeni bir göreve daha imza attı.

Şu anda istasyonda bulunan astronotlar için çeşitli gıda malzemeleri, yakıt ve diğer gerekli şeyleri taşıyan Progress MS-23 kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmek üzere Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Araç, istasyona vardı

Toplam 2,5 ton yük taşıyan araç, yaklaşık 2 saat sonra Rusya’nın uzay istasyonundaki Poisk modülüne kenetlendi.

Halihazırda Rusya, ABD ve Japonya’dan astronotların bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nu; NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortak işletiyor.