Rüya gerçek oluyor! Çinliler uçan araba konseptini tanıttı Çinli Xpeng şirketi, AeroHT isimli iki adet uçan araba konsepti sergiledi. Bunlardan ilki üzerinde katlanabilir pervane bulunan bir otomobil, ikincisi ise içinden drone şeklinde bir uçan araba çıkan kamyonet.

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ensonhaber.com

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 ile oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, sunduğu otonom özelliklerle Tesla'nın en büyük rakipleri arasında gösteriliyor.

Otomobil şirketi Xpeng, hem havada hem de karada gidebilen uçan otomobil prototipini geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

Şirket, şimdi de geleceğin uçan otomobillerinin nasıl olacağını gösteren iki farklı konsept sergiledi.

Pervaneli otomobil ve içinden drone çıkan araç

Xpeng'in tanıttığı ilk konsept, katlanabilir pervanelere sahip bir otomobil oldu. Şirketin tanıttığı diğer aracın içerisinden drone taksi çıkıyor. Böylece araç, hem havada hem karada hizmet verebiliyor.

Altı tekerlekli ana araç Tesla'nın Cybertruck kamyonetine oldukça benziyor. İçinde taşıdığı elektrikli drone ise manuel ve otomatik idare edilebiliyor ve iki kişiyi taşıyabiliyor.

Seri üretime girecek

Şirket, oldukça ilginç olan bu modüler aracın seri üretime gireceğini de duyurdu. Ancak bu sistemin hayata geçmesi biraz daha uzun sürebilir.