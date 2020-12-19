Ryan Kaji, 2020'de YouTube'un en çok kazananı oldu

Ryan Kaji, 2020'de YouTube'un en çok kazananı oldu

Bu yılın en çok kazananı unvanına sahip olan YouTuber'ın kendi markasından elde ettiği gelir belli oldu.

9 yaşındaki YouTuber Ryan Kaji, oyuncak kutusu açma ve oyuncakları inceleme içeriklerinden bu yıl yaklaşık 30 milyon dolar gelir elde etti.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Kaji, "Ryan's World" (Ryan'ın Dünyası) adlı YouTube kanalından 29.5 milyon dolar kazandı.

KENDİ MARKASINDAN 200 MİLYON DOLAR KAZANDI

Ryan Kaji, YouTube gelirini kendi isminin bulunduğu oyuncak ve giyim mağazasından elde ettiği 200 milyon dolar ile artırdı.

Çocuk TV kanalı olan Nickelodeon ile de anlaşmaya varan Kaji, burada kendi şovunu sunacak.

KANAL SAYISI 9

9 YouTube kanalı bulunan Kaji'nin toplam abone sayısının 41.7 milyon, içeriklerinin toplam izlenme sayısının 12.2 milyar olduğu kaydedildi.