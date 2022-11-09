Saatlerce süren uçak yolculuklarında, yüzlerce yolcu dar bir kabinde nasıl nefes alabiliyor

Saatlerce süren uçak yolculuklarında, yüzlerce yolcu dar bir kabinde nasıl nefes alabiliyor

Bazı uçak yolculukları saatlerce sürebiliyor. Peki yüzlerce yolcunun, dar bir kabinde havasızlıktan nasıl ölmediğini hiç düşündünüz mü?

Daha önce uçak yolculuğu yaptıysanız, saatlerce aynı koltukta oturmanızın dışında, 35 bin fitte hayatın makul derecede rahat olduğunu biliyorsunuzdur.

İnsanın hayatta kalması için birincil gereksinim oksijendir. Peki saatlerce süren yolculuklarda, yüzlerce insan aynı kabinde nasıl nefes alabiliyor?

Bu gerçek göz önüne alındığında, ticari bir uçakta seyahat etmek karada olmaktan çok farklı değildir, uçakta bol miktarda oksijen hayatta kalmamızı sağlar.

Kabin basıncının düşmesi durumunda otomatik olarak düşen acil oksijen maskelerinden bahsetmiyoruz. Normal şartlarda bir uçakta nasıl bu kadar rahat nefes alıyoruz?

Havada doğal oksijen var

Çoğu ticari uçağın çalıştığı irtifadadaki hava, aslında nefes almak için oldukça yeterli. Başka bir deyişle, 35 bin fitte bol hava var ve içinde yeterli oksijen var.

Ancak o havadaki oksijenin basıncı, insanlar tarafından doğrudan solunamayacak kadar düşük. Peki uçakta nasıl nefes alıyoruz?

Uçuşlarda yolculara temiz hava nasıl sağlanır

Çoğu ticari uçak, jet motorlarının içinden sıcak basınçlı havayı içeri sızdıran, daha sonra bu havayı işleyen ve yolcu kabinine aktaran mekanizmaya sahiptir.

Bir uçak uçarken, hızlı hareket eden hava her iki jet türbin motoruna da girer. Bu hızlı hareket eden hava, türbin içindeki fan kanatlarının katmanlarından geçerken sıkıştırılır. Sıcak havanın bir kısmı, türbin içinden kompresör yardımıyla toplanır.

Ancak toplanan hava oldukça sıcak olduğundan soğutma işleminin uygulamanması gerekiyor. Bu nedenle sıcak hava, daha sonra ısı eşanjöründen geçerek soğutulur ve genleşir.

Bu serin ve filtrelenmiş hava, daha sonra insanların rahatça soluyabileceği bir basınçta yolcu kabinine dağıtılır.

Ayrıca, genellikle kabinin arkasında 'kullanılmış' havanın uçaktan dışarı atılmasını sağlayan, böylece kabin içindeki hava kalitesini düzenleyen bir çıkış valfi de bulunur. Böylece uzun süren yolculuklarda kabinin içerisindeki hava sürekli olarak yenilenir.

Kısacası, uçağın her iki tarafında gördüğünüz iki jet türbin motoru, sadece ileriye doğru itme sağlayarak uçağı havada tutmakla kalmaz, aynı zamanda uçuşumuz boyunca rahat ve bilinçli kalmamız için kabin hava basıncının korunmasına da yardımcı olur.