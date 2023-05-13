Saatte 1000 km! Çin, dünyanın en hızlı treni ile rekor kıracak Çin, yeni geliştirdiği tren projesiyle saatte bin kilometreye varan hızlara ulaşmayı hedefliyor.

ensonhaber.com Çin'in Heilongjiang eyaletinde inşa edilmesi planlanan deneysel ultra hızlı tren projesi, şu anda mevcut olan tren hızlarını ikiye katlayacak. Yeni geliştirilecek trenin saatte 1000 km hıza ulaşması planlanıyor. Manyetik raylı tren (maglev) olarak belirtilen ultra hızlı tren ile yerel turizmin canlanması hedefleniyor. Sürtünmeye dayalı tekerleklere dayanan geleneksel trenlerin aksine, maglev trenleri rayların üzerinde, havada hareket ediyor. Maglev treni nedir Magnetic Levitation kelimesinden gelen Maglev treni uzun adıyla manyetik levitasyon treni olarak tanımlanır. Temel çalışma prensibi, manyetik kaldırma kuvveti kullanılarak tren havada tutularak yüksek hızlara çıkmaktır. Yüksek hızlara çıkabilen Maglev treninin hareketi elektromıknatıslar sayesinde yapılır. Sürtünmesiz bir şekilde çalışan EDS teknolojisine sahip trenlerde, raylarda bulunan elektromıknatısların kutupları treni hareket ettirecek şekilde değiştirilir. Bu değişim sayesinde ise Maglev treni yüksek hızlara çıkabilir. Çin'de faaliyete geçecek ultra yüksek hızlı tren, vakumlu bir taşıma tüpünde yolculuk edecek.