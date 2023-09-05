Saatte 2 bin km! Dünyanın en hızlı uçağı 2027'de göklerde olacak Concorde'dan bu yana ilk süpersonik yolcu uçağı test uçuşlarına yaklaşıyor. 'Concorde'un Oğlu' olarak adlandırılan dünyanın en hızlı uçağı, saatte 2 bin km hızlara çıkabilecek.

ensonhaber.com

Concorde'un 2003'te emekliye ayrılmasından bu yana, dünya yaklaşık 20 yıldır ticari süpersonik seyahat görmedi.

Ancak her şey yeni, çevre dostu bir uçağın geliştirilmesiyle değişmek üzere. ABD merkezli Boom Supersonic tarafından geliştirilen dünyanın en hızlı uçağı olan Overture, 2027 yılında göklerde olacak.

Firma, Overture'un XB-1 Baby Boom adı verilen küçültülmüş bir prototipinin ilk uçuşuna doğru ilerlerken, test sırasında 'önemli kilometre taşlarını' tamamladığını söylüyor.

2026'da tanıtılacak

XB-1 Baby Boom'un testlerini geçmesi durumunda Overture, uçağın 2027 yılındaki ilk uçuşundan ve 2029 yılındaki ticari yolcu uçuşlarından önce 2026 yılında görücüye çıkacak.

Bu yılın başlarında XB-1 Baby Boom, uçuş hazırlıklarına devam etmek üzere Kaliforniya'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'na taşındı.

Halen geliştirilme aşamasında olan Overture, fosil yakıtlar yerine sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yüzde 100 sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ile çalışacak şekilde inşa edilecek.

En önemlisi Overture, rahatsız edici gürültüsüyle bilinen orijinal Concorde'dan daha sessiz bir "süpersonik patlamaya" sahip olacak.

Güncellenen tasarım, ağırlık ve sıcaklığı dengede tutacak ve kanatlara monteli motorların boyut gereksinimlerini de azaltacak dört motor içeriyor.

Boom, daha küçük motorların her biri için itme gereksinimlerini azaltacağını söylüyor. Bu sayede uçak, daha sessiz çalışabilecek.

Hızı saatte 2 bin km

Overture, Concorde'un maksimum seyir hızı olan 2,04 Mach'tan (2,400 km/saat) daha düşük olan 1,7 Mach (yaklaşık 2,000 km/saat) hızla seyredecek.

Boom Supersonic'in XB-1'in tarihi ilk uçuşu, ilk uçağın ses hızından daha hızlı uçtuğu hava sahasında gerçekleşecek.

Concorde ilk ticari uçuşlarını 1976'da gerçekleştirmişti, ancak Air France Flight 4590'ın feci kazasının ardından Ekim 2003'te sonlandırıldı.

Concorde'un sonlandırılmasının diğer nedenleri arasında yüksek yakıt maliyetleri, gürültüsünden duyulan endişe ve hız yerine daha düşük ücretlerin tercih edilmesi vardı.

O günden bu yana hiçbir hükümet ya da üretici, ses hızından daha hızlı gidebilen ticari bir uçak yapmayı başaramadı.

Overture uçaklarını piyasaya sürmeye hazırlanan Boom Supersonic şirketinin yöneticileri, şu an kullanılan teknolojiler sayesinde ses üstü uçuşların daha az maliyetle ve daha sürdürülebilir bir şekilde yapılabileceğini söylüyor.

Seyahat süreleri

Peki, Overture süpersonik uçak ile popüler uluslararası şehirlere gitmek ne kadar sürecek? Söz konusu uçak ile seyahat süreleri aşağıdaki gibi kısalacak:

New York City'den Londra'ya:

Mevcut seyahat süresi:

Yaklaşık 7 saat

Overture seyahat süresi:

3 saat 30 dakika

Los Angeles'tan Sidney'e:

Mevcut seyahat süresi:

Yaklaşık 15 saat

Overture seyahat süresi:

8 saat

Tokyo'dan Seattle'a:

Mevcut seyahat süresi:

Yaklaşık 9 saat

Overture seyahat süresi:

4 saat 30 dakika