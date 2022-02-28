Saatte bin km hıza ulaşacak Hyperloop treni iptal edildi

Yenilikçi ve son derece hızlı ulaşım sistemini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen Virgin Hyperloop, yolcu taşıma projesini iptal ettiğini açıkladı.

Milyarder iş insanı Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin'in hyperloop tren projesi, geçtiğimiz yıllarda oldukça ses getirmişti.

Hayata geçirildiğinde saatte 1000 kilometreye ulaşacak süper hızlı trenler ile yolcu taşımayı hedefleyen projenin testleri, 2020'de yapılmıştı.

Hyperloop sistemi, büyük metropol alanları birbirine bağlayan, sürtünmenin az olduğu kapalı tüplerde çok yüksek hızlarda hareket edebilen elektrikli ve basınçlı araçlardan oluşuyor.

PROJE İPTAL EDİLDİ

Yenilikçi ve son derece hızlı ulaşım sistemini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen Virgin Hyperloop, işçilerinin yaklaşık yarısını işten çıkardı.

ABD merkezli firma, yolcu taşıma projelerinden vazgeçtiğini, bundan sonra kargo taşımacılığına odaklanacağını bildirdi. Bu nedenle, 111 kişinin işine son verildi.

Virgin Hyperloop, bu hızlı tren teknolojisini şu ana kadar gerçek dünyada test eden tek şirketti.

Firma, hizmet vermeye başladığında kargoları saatte bin kilometre hızla teslim edeceğini belirtiyor. Yatırımcılar, en azından kısa vadede, kargo taşımacılığının daha mantıklı olduğuna inanıyor.

MAGLEV TRENLERİ GİBİ ÇALIŞACAK

Maglev trenlerinde, normal trenlerin aksine tekerlek bulunmuyor. Bu trenler, rayların üzerine oturtuluyor ve elektromıknatısların yardımıyla ileriye doğru itiliyor. Bu da tekerleklerin neden olduğu sürtünmeleri azaltıyor ve trenlerin inanılmaz hızlara ulaşmasını sağlıyor:

Hyperloop projesinde de benzer bir sistem kullanılacak ve saatte 1000 kilometre hızlara ulaşılacak.

Şu anda dünyanın en hızlı ticari treni Şanghay Maglev, saatte 482 kilometreye kadar hız yapabiliyor.