Sahibinden.com çöktü: İşte ilk açıklama ve iddialar Sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanan sahibinden.com ilan sitesine ilişkin resmi açıklama geldi. Sitenin erişim sorunuyla alakalı çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

ensonhaber.com

Binlerce kullanıcısı olan sahibinden.com ilan sitesi, 3 Ocak sabahından itibaren erişime kapandı.

Siteye giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun kaynağını merak ederken şirket, yaptığı açıklamada kullanıcıları bilgilendirdi.

"Alan adı sağlayıcısıyla sorun yaşıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sahibinden, alan adı sağlayıcısıyla ilgili sorunların olduğunu söyledi. İşte açıklamanın tamamı:

Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.



Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

sahibinden.com neden çöktü

Sitenin çökmesi sonucu sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan en dikkat çekici olanı ise "şirketin domain süresini uzatmayı unuttuğu" oldu.

İddialara göre, Sahibinden com sitesi domain süresini uzatmayı unuttuğu için ödemesi gecikince boşa düştü ve Florida'dan bir network şirketi olan Network Solutions LLC tarafından 2025 yılına kadar satın alındı.

Alan adının kayıt bilgilerine baktığımızda, en son 2 Ocak tarihinde işlem yapıldığını ve alan adı süresinin 30 Aralık 2025 tarihine uzatıldığını görüyoruz.

Ayrıca sahibinden.com alan adının kayıt şirketi Network Solutions LLC olarak görülüyor.

Öte yandan, Sahibinden alan adını zamanında uzatmadığı için DNS kayıtlarına erişim sağlanamıyor da olabilir. Eğer durum böyleyse, sorunun kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili henüz başka bir açıklama yapılmadı.