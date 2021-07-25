Hollanda merkezli teknoloji şirketi TechTics, sahilleri dolaşıp atılan izmaritleri toplayan yeni bir robot geliştirdi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kumsallara akın eden tatilciler, bazı bölgelerde arkalarında büyük çöp yığınları bırakıyor.

Özellikle sigara izmaritleri, Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok bölgesindeki kumsalları kirletiyor.

Hollandalı teknoloji şirketi TechTics, bu sorunu çözmek için BeachBot adında bir yapay zeka robotu geliştirdi.

Tek görevi yerdeki izmaritleri toplamak olan robot, Microsoft’un Trove makine öğrenme sistemini kullanıyor.

Sahildeki izmaritleri toplayan robot: BeachBot - VİDEO

HENÜZ TAM KAPASİTEDE ÇALIŞMIYOR

Doğada çözünemeyen plastik liflerden üretilen ve sigarada bulunan arsenik, nikotin gibi tüm kimyasalları barındıran izmaritler, her ne kadar robot sayesinde temizlense de hala teknoloji yeterli değil.

Örneğin BeachBot, sahillerdeki küçük kum tepelerinin içindeki eski izmaritleri tespit etme ve toplamada yetersiz kalıyor.

Geliştirici şirket, şu anda robotun kullandığı yapay zekayı daha da geliştirmek ve gelecekte hiçbir izmariti gözden kaçırmamak için çalışmalar yürütüyor.



