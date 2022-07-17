Mini İHA'ların imhası için geliştirilen sistem, kolay kurulum özelliğiyle dikkat çekiyor. Sistem, çeşitli alanlarda kullanılabilecek.

Türkiye, savunma sanayiinde atılımlarına devam ediyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemleri ve mühimmatlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerini artırıyor.

Mini İHA'ların imhası için geliştirildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Mini/Mikro İHA’ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi." dedi.

Kolay intikal ve kurulum

Söz konusu sistem, kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip. Ayrıca, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği ve hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek.

Demir, gelişmeyi duyurduğu paylaşımına "Hayırlı olsun." diye yazdı.

ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi envantere girdi ViDEO