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    ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi envantere girdi

    ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi envantere girdi

    Mini İHA'ların imhası için geliştirilen sistem, kolay kurulum özelliğiyle dikkat çekiyor. Sistem, çeşitli alanlarda kullanılabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 17:24
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    Türkiye, savunma sanayiinde atılımlarına devam ediyor.

    Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemleri ve mühimmatlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerini artırıyor.

    Mini İHA'ların imhası için geliştirildi

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Mini/Mikro İHA’ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi." dedi.

    Kolay intikal ve kurulum

    Söz konusu sistem, kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip. Ayrıca, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği ve hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek.

    Demir, gelişmeyi duyurduğu paylaşımına "Hayırlı olsun." diye yazdı.

    ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi envantere girdi ViDEO

    ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi envantere girdi #1

    ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi envantere girdi #2

    ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi envantere girdi #3

    ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi envantere girdi #4


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