Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat

Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi ödemeleri, 6-7 mayıs tarihleri arasında yatırılacak. Ancak şimdiden sahte SMS'ler gönderilmeye başlandı.

Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin bu hafta yatırılması bekleniyor.

Ancak durumu fırsat bile bazı kötü niyetli kişiler, şimdiden dolandırıcılık faaliyetlerine başlamış durumda.

Küresel güvenlik teknolojisi şirketi Bitdefender'den yapılan açıklamada, bayram ikramiye ödemelerini bekleyen emekliler, sahte SMS'lere karşı uyarıldı.

SAHTE İKRAMİYE SMS'LERİNE DİKKAT

Siber suçluların, vatandaşları kandırmak için "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın" SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uyguladığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, özellikle yaşlıların bu tip dolandırıcılıklara daha kolay inandığına dikkat çekti.

SMS'LE GELEN LİNKLERE TIKLAMAYIN

Buna göre, dolandırıcıların gönderdikleri SMS’te “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen xxxxxxx linkinden onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B001” ifadelerine yer verildiği belirtildi.

SMS’te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor. Bu nedenle gelen linke hiçbir şekilde tıklamamak gerekiyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dikkat edilmesi gereken diğer noktaları şu şekilde sıraladı:



1. Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, mesajın meşru olduğu anlamına gelmez.

2. Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.

3. SMS sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın.

4. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir dolandırıcılıktır.

5. Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.

6. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın.