Sahte kripto para uygulaması nedeniyle Apple'a dava açıldı

ABD’de bulunan bir kripto para yatırımcısı, App Store'daki sahte uygulamaya para kaptırınca, Apple'a dava açmak için mahkemenin yolunu tuttu.

Apple'ın uygulama mağazası App Store, özellikle güvenlik konusunda Android'e göre daha ön planda yer alıyor. ABD'li şirketin uygulamalara yönelik hassasiyeti, kullanıcılar için de bir güven kaynağı.

Son yaşanan olay ise, App Store'un ne kadar güvenli olduğunu tartışmalı hale getirdi. ABD’nin Maryland eyaletinde yaşayan siber güvenlik uzmanı Hadona Diep, mağazadaki sahte bir uygulamaya kripto paralarını kaptırdı.

APPLE'I MAHKEMEYE VERDİ

ABD'li şirketten şikayetçi olan Diep, Apple’ı kötü amaçlı bir uygulamaya yetki vermek ve suç faaliyetlerinin bilinmesine rağmen App Store’da bulunmasına izin vermekle suçladı. Ayrıca kadın, Apple’ın mali bilgilerinin ele geçirildiğini ona bildirmediğini de belirtti.

Hadona Diep, Apple’ın uygulamaları App Store’da bulunmasına izin vermeden önce incelediğini düşündüğü için Toast Plus isimli uygulamayı Mart 2020’de iPhone’una indirdi.

Toast Plus’ın, ünlü kripto para cüzdanı Toast Wallet’ın bir versiyonu olduğuna inandı; çünkü uygulamada kullanılan logolar ve isimler oldukça benzerdi.

3 Mart 2021’de Diep’in uygulamaya yatırdığı Ripple’lar (XRP) yok oldu ve hesabı silindi.

Kadın, bu olaydan sonra araştırmalar yaptı ve Toast Plus’ın Toast Wallet ile bir alakası olmadığını, uygulamanın kripto para çalmak için oluşturulan bir yazılım olduğunu tespit etti.

Daha önce de Apple'ın onay verdiği Trezor isimli uygulama, kullanıcılardan yaklaşık 600 bin dolarlık Bitcoin çalmış ve daha sonra mağazadan kaldırılmıştı.