Sahte WhatsApp uygulaması Türkiye'deki kullanıcıları etkiliyor

Kaspersky güvenlik uzmanları, Türkiye’deki kullanıcıları hedef alan yeni bir WhatsApp uygulaması tespit etti.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kötü niyetli kişilerin oldukça işine yarıyor. Kaspersky güvenlik araştırmacıları, WhatsApp'ın kötü niyetli yeni bir sürümünü keşfetti.

Türkiye’deki kullanıcıların hedef alındığını belirten uzmanlar, gerekli önlemler konusunda uyarıda bulundu.

YoWhatsApp uygulamasına dikkat

Resmi uygulamanın sunmadığı özelliklere sahip olduğu için popüler olan YoWhatsApp uygulaması; truva atları indirebilen, ücretli abonelikler başlatabilen, hatta WhatsApp hesaplarını çalabilen yazılımların telefonlara bulaşmasına neden oluyor.

YouTube, Facebook ve Instagram'dan video indirmek için kullanılan popüler Android uygulaması Snaptube'da, kötü niyetli YoWhatsApp modunun reklamı yapılıyor.

Söz konusu WhatsApp modunu kullanmak için kullanıcıların önce kendi uygulama hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor.

Saldırganlar, kurbana virüs bulaştırdıktan sonra cihazlarına kötü amaçlı yükleri indirip çalıştırıyor ve resmi WhatsApp uygulamasındaki hesap anahtarlarını ele geçiriyor.

Güvenlik uzmanları, yalnızca resmi mağazalardan ve güvenilir kaynaklardan uygulama yüklenmesi konusunda uyarıyor.