Sahteciliğe karşı en güvenilir koruma yöntemi: Hologram

Sahteciliğe karşı en ucuz ve güvenilir bir koruma yöntemi olan hologram, ürün imal eden kişilerin taklit edemeyeceği düzeyde tedbir almanızı sağlıyor.

Günümüzde sahtecilik girişimleri oldukça önemli bir sorun haline geldi. Hem üretici hem de tüketicileri etkileyen sahte ürünlerle mücadelede, hologram teknolojisi ön plana çıkıyor.

Güvenlik ön plana alınarak geliştirilen önemli bir teknoloji olan hologram, günlük yaşamda ve pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Herhangi bir nesnenin lazer fotoğrafını ifade eden bu teknolojinin kullanım alanı, her geçen yıl daha da genişliyor.

Taklit ihtimali istemeyen ve güvenlik açısından insanlara daha yararlı hizmet vermek isteyen pek çok sektörde, hologram kullanılıyor. Mücevher, saat, deterjan, oyuncak, yedek parça gibi pek çok üründe de hologram kullanımı tercih ediliyor.

EN UCUZ VE EN GÜVENİLİR

Günümüzde hologram, sahteciliğe karşı en ucuz ve güvenilir bir koruma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Ürün imal eden kişilerin taklit edemeyeceği düzeyde güvenlik sunan bu teknoloji, istenen şekil ve boyutlarda üretilebiliyor.

MARKA VE GÜVENLİK İÇİN: SVR HOLOGRAM

2010 yılında kurulan SVR Hologram; alanında uzman çalışanlarından oluşan kadrosu ve yurt dışındaki partnerleri ile yapmakta oldukları AR-GE çalışmalarının sonucunda yeni ürünler geliştiriyor ve en iyi hizmeti sunuyor.

SVR Hologram, firmalardan gelen talepler doğrultusunda artwork çalışmaları yaparak, istenilen şekil ve boyutlardaki hologramlar müşterilerin beğenisine sunuyor.

Üretilen hologramlar, Uluslararası Hologram Üreticilileri Birliği(IHMA) tarafından kayıt altına alınıyor ve dünya çapında tescil ediliyor.

SVR Hologram tarafından sunulan hologram hizmetleri ise şu şekilde:

Hologram Etiket

Sıcak Baskı Hologram

Kazınabilen Hologram

Holografik Film

Holografik Kapak

Holografik Shrink

Holografik Overlay

Kağıt Hologram

HOLOGRAM NERELERDE KULLANILIR

Markaların kendilerine ait değerleri korumalarına yardımcı olan hologram tekniği, taklitçilik ve korsancılık yapan kişiler için en etkili güvenlik yöntemlerinden biridir.

Yapılan araştırmalar, marka değerini artıran bir uygulama olmasından dolayı hologram bulunan ürünlerin, müşteriler tarafından daha güvenilir bulunduğunu ortaya koydu.

Kullanılan en ucuz gıda ürünlerinden oldukça değerli olan ziynet eşyalarına kadar birçok alanda kullanılan bu teknoloji, markaların tüketiciye en güvenli şekilde hizmet sunmasının yanı sıra, tüketicinin de alacağı ürünün taklit ya da korsan olup olmadığını en iyi anlama şekillerinden bir tanesidir.