Samanyolu Galaksisi'nde dolaşan kara delik bulundu

Gök bilimciler, ilk kez Samanyolu galaksisinde gezgin kara delik tespit ettiklerini duyurdu.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

ABD'nin Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden gök bilimciler, kara deliklerle ilgili yeni bir gizemi ortaya çıkardı. Araştırmacılar, Samanyolu galaksisinde ilk kez dolaşan kara delik tespit ettiklerini açıkladı.

SANİYEDE 45 KM HIZLA HAREKET EDİYOR

Saniyede yaklaşık 45 kilometre hızla hareket eden gök cismi, Dünya'dan yaklaşık 5 bin 200 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Bilim insanları, kara deliğin türüne göre alışılmadık derecede yüksek hızda seyretmesini, ana yıldızı patladığında uzayda ileri itilmesi teziyle açıklıyor.

İlk çalışmaları 2011 yılına kadar uzanan keşif, Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla yapıldı. Kara delikler görünür olmadıkları için doğrudan tespit edilemezken; gök bilimciler, kara deliklerin onları çevreleyen uzay üzerindeki yer çekimi etkisini inceliyor.

Serbestçe dolaşan kara deliğin keşfi, iki ayrı kütleçekimsel mikromercekleme araştırmasının (Optik Kütleçekimsel Mercekleme Deneyi OGLE ve Astrofizikte Mikromercekleme Gözlemleri MOA) her ikisinin de bir olayı Haziran 2011'de tespit etmesiyle başladı.

Daha sonra MOA-2011-BLG-191/OGLE-2011-BLG-0462 olarak adlandırılan gözlem, toplam 270 gün sürdü.

Araştırmacılar, 2017 yılına kadar Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla gözlemlere devam etti. Daha sonra topladıkları verileri analiz eden ekip, söz konusu gök cisminin büyük olasılıkla yıldız değil, kara delik olduğu sonucuna vardı.