Samanyolu'nun 100 katı büyüklüğünde galaksi keşfedildi

Dünya'dan 3 milyar ışık yılı uzaklıkta, bilinen en büyük galaksi keşfedildi. Yeni galaksi, Samanyolu'nun 100 katı büyüklüğe sahip.

Bilim insanları, şimdiye kadar gözlemlenen en büyük galaksinin keşfedildiğini açıkladı. Alcyoneus isimli radyo galaksisi türündeki gök adanın, Dünya'nın bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nden 100 kat daha büyük olduğu belirtildi.

Dünya'ya üç milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan Alcyoneus adı verilen galaksinin bir ucundan diğer ucuna gitmek 16 milyon ışık yılı sürüyor.

BÜYÜME NEDENİ BİLİNMİYOR

NTV'de yer alan habere göre, bilim insanları Alcyoneus'un bu kadar büyümesinin nedenini henüz açıklayamıyor. Yapılan keşfin, evreni daha iyi anlamamıza yardımcı olacağına inanılıyor.

Ayrıca bilim insanları, Alcyoneus'un kozmik ağın daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını düşünüyor.

Bu tür galaksiler, radyo galaksisi olarak adlandırılıyor. Gezegenimiz Dünya'nın bulunduğu Samanyolu da bu türler arasında sınıflandırılıyor. Bu galaksilerin merkezinde süper kütleli bir kara delik bulunuyor.

Kara deliğin bulunması, bu devasa gök cisimlerinin gelecekte yok olacakları anlamına geliyor.