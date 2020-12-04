Samanyolu'nun bugüne kadarki en hassas haritası oluşturuldu

Samanyolu Galaksisi'nin bugüne kadarki en hassas haritası oluşturuldu. Harita, neredeyse 2 milyar yıldızın yerini ve hareketini tek tek gösteriyor.

Güneş sisteminin de içinde bulunduğu Samanyolu galaksisi, evrende yer alan milyarlarca gökadadan yalnızca bir tanesi.

Yıllardır Samanyolu'nu inceleyen araştırmacılar, galaksinin en hassas 3 boyutlu haritasını çıkarmayı başardı.

Harita Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) bağlı olarak çalışmalarına devam etmekte olan Gaia uydusu tarafından toplanan veriler ışığında oluşturuldu.

1,8 MİLYAR YILDIZIN YERİ KAYDEDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre harita, 1,8 milyar yıldızın yerini ve gelecekteki hareketini nokta atışı gösteriyor.

Ekip, Gaia’nın yürütmekte olduğu çalışmanın 2022’de sona ermesi planlanıyordu. Ancak kullanılan teleskobun beklenenden daha iyi bir performans vermesi sonucu projenin ömrü de uzadı.



Bilim insanları, görevin 2024 yılına kadar uzatılabileceği ve bu sayede 2 milyardan fazla galaktik objenin haritaya eklenebileceği görüşünde.

Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde bir gökbilimci olan Amina Helmi, “Henüz astronomide bu kadar kısa bir zaman ölçeğinde bu kadar etkili olan başka bir proje görmedim." dedi.

Söz konusu proje kapsamında görev yapan Gaia uydusu, galaksimizdeki yıldızlar sürekli olarak taranıyor ve yıldızların konumlarını takip ederek haritalandırıyor.

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