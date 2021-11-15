Samsung, 2022'de 52 yeni akıllı telefon satışa çıkaracak

Samsung, gelecek yıl 52 yeni akıllı telefon modeli piyasaya süreceğini açıkladı. Bu da markanın her hafta 1 yeni akıllı telefon çıkaracağı anlamına geliyor.

Son zamanlarda katlanabilir akıllı telefonlara oldukça yoğunlaşan Güney Koreli marka Samsung, gelecekle ilgili planlarından bahsetti.

Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar arasındaki liderliğini sürdürmek isteyen Samsung, gelecek yıl adeta gaza basacak.

Her sene çok sayıda ve farklı hedef kitlelere hitap eden telefonlar çıkaran Samsung, 2022'de çıtayı daha da yukarılara çekecek.

52 YENİ SAMSUNG MODELİ

Yeni gelen raporlara göre Güney Koreli şirket, önümüzdeki sene mevcut modellerine 52 yeni model daha dahil edecek. Bu da her hafta 1 yeni Samsung modeli göreceğiz demek.

Katlanabilir modeller üzerinde yoğunlaşan Samsung, 2022'de en az 10 milyon yeni nesil katlanabilir akıllı telefon satmak istiyor.

2022’de 38 milyona yakın Galaxy S22 serisi akıllı telefon üretmeyi hedefleyen Samsung, ayrıca 330 milyondan fazla telefonu piyasaya sürecek.

