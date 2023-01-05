Samsung, 2023’ün ilk Galaxy telefonunu tanıttı

Samsung, 2023 yılının ilk Galaxy telefon modelini resmi olarak tanıttı. Galaxy A14 5G, aynı zamanda yeni Galaxy A serisinin ilk üyesi oldu.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES’ten bir gün önce, 2023 Galaxy A serisinin ilk üyesi olan Galaxy A14 5G'yi görücüye çıkardı.

90 Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç Full HD ekranla gelen Samsung Galaxy A14 5G, gücünü yeni Exynos 1330 işlemcisinden alıyor.

64 GB ve 128 GB dahili depolama, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri ile gelen telefonun arka kısmında 50MP ana kamera, 2MP derinlik ve makro kameralardan oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

Telefonun ön kamerası ise damla çentiğine yerleştirilmiş ve 13 MP çözünürlük sunuyor. Galaxy A14 5G, kutusundan Android 13 ve One UI 5.0 ile çıkan ilk Samsung telefonu olma özeliğine sahip.

Samsung Galaxy A14 fiyatı

15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesi ile gelen Samsung Galaxy A14 5G'nin fiyatı da belli oldu.

Samsung Galaxy A14 5G ABD’de 199 dolardan satılacak ve ilk satışlar 12 Ocak’ta başlayacak. Daha sonra ise telefon, Avrupa’da nisan ayında 229 euroluk fiyatıyla raflardaki yerini alacak.