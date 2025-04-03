Samsung, 4 kez katlanabilen bir telefon üzerinde çalışıyor

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Samsung, katlanabilir telefon teknolojisinde ezberleri bozacak bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Bu yılın başlarında üç katlanabilir telefon üzerinde çalıştığını doğrulayan şirket, şimdi de dörtlü katlanabilir ekran tasarımıyla teknoloji dünyasını şaşırtıyor.

Yeni ortaya çıkan bir Samsung patenti, dörde katlanabilen geleceğin cihazına dair ipuçları veriyor.

Bu tasarım, kullanıcılara tablet, dizüstü bilgisayar ve kompakt telefon arasında geçiş yapma esnekliği sunarak mobil deneyimi baştan tanımlayabilir.

DÖRT KEZ KATLANABİLEN EKRANIN AVANTAJLARI

Samsung'un patentine ait görseller, şirketin dörtlü katlanabilir ekran fikrini ciddi şekilde araştırdığını gösteriyor.

Bu teknolojinin hayata geçirilmesi halinde, mobil cihazlarda üretkenlik ve eğlence anlamında devrim yaratabilir.

Kullanıcılar, farklı panellerde birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırarak çoklu görev yeteneklerini en üst düzeye çıkarabilirler.

Samsung, Galaxy Z Fold ve Z Flip serileriyle katlanabilir telefon pazarındaki lider konumunu pekiştirdi.

Şirketin bu yeni patenti, teknoloji devinin sınırları daha da zorlamaya ve mobil teknolojinin geleceğine yön vermeye kararlı olduğunu gösteriyor.

Elbette, patentlerin her zaman somut bir ürüne dönüşmediği unutulmamalı. Ancak, Samsung'un bu fikri araştırması bile, mobil teknolojinin geleceğini cesur yeni yönlere taşıma konusunda ciddi olduklarının bir kanıtı.