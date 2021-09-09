Samsung, 576 MP görüntü sensörünü piyasaya sürecek

Samsung'un, 200 MP'nin ardından şimdi de 576 MP çözünürlük sunan görüntü sensörünü piyasaya süreceği bildirildi.

108 megapiksel kameralı akıllı telefonu piyasaya süren ilk şirket olan Samsung, megapiksel savaşlarında çıtayı daha da yukarıya çıkarıyor.

Geçtiğimiz günlerde 200 MP'lik görüntü sensörünü tanıtan Güney Koreli şirket, şimdi ise 576 MP çözünürlüğe sahip görüntü sensörünü satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

HEDEF 2025

Samsung, 576 MP kamera sensörünü 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlanırken, bu sensörü akıllı telefonlarda görmemiz şimdilik pek olası değil.

Söz konusu sensör, daha çok otomobil görüş sistemlerinde ve tıbbi sensörlerde karşımıza çıkacak. Uzmanlara göre, 500 MP ve üzeri bir çözünürlük zaten insan görüşüne eşdeğer.

Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı Haechang Lee, SEMI Avrupa Zirvesi'nde 576MP görüntü sensörü ve ortaya çıkış tarihi ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Lee, "Megapiksel yarışının devam ettiğini, ancak çözünürlüğü artırmaya gerçekten gerek olmadığını unutmayın. Sonuçta bu, işlemcilerdeki yükü artırır ve daha fazla bellek kaplar. Ancak, fotoğrafın kalitesi genellikle etkilenmez." dedi.