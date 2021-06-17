Samsung, 6G teknolojisini test etti

Samsung, 2021 IEEE Uluslararası İletişim Konferansında, 6G teknolojisinin bir test sürümünü gösterdi.

Dünya genelinde hala altyapı çalışmaları devam eden 5G teknolojisi, yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor.

Kullanıcılara düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet vadeden bu teknoloji, gelecek yıllarda yerini 6G'ye bırakacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 6G teknolojisi hakkında şimdiden oldukça yoğun çalışıyor.

6G TEKNOLOJİSİ TEST EDİLDİ

Samsung, IEEE 2021 Uluslararası İletişim Konferansı'nda, Kaliforniya Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği 6G kablosuz iletişim sistemini test etti.

140 Ghz frekansa ve 2 Ghz bant genişliğine sahip sistem, yapılan testlerde 6,3 Gbps hıza ulaşmayı başardı. Henüz başlangıç seviyesinde olan bu hız, gelecek yıllarda 10 katına kadar çıkacak.





2028'DE HAZIR OLACAK

Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamaya göre, 6G teknolojisi en geç 2028 yılında hazır olacak. Şirkete göre yeni teknoloji, 2028 yılında ticarileştirilip, 2030 yılında kullanıcılara sunulacak.

50 KAT DAHA YÜKSEK HIZ

Samsung'un 6G teknolojisinden beklentisi, 5G teknolojisinden 50 kat daha yüksek hızlara ulaşması yönünde. Bu teknoloji sayesinde 5G ile konuşulan şeylerden çok daha farklı bir dünyaya adım atmış olacağız.

2G teknolojisinden 3G'ye geçiş yapmak 15 yıl, 3G'den 5G'ye geçiş yapmak sadece 8 yıl sürdü. Bu nedenle gelecekte yeni teknolojilere geçış yapma süresinin daha da kısalacağı belirtiliyor.