Samsung, 7 yıllık telefonu için güncelleme yayınladı

Samsung, 2015 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S6 serisi için küçük bir güncelleme yayınladı. İşte detaylar...

Son zamanlarda Android 13 güncellemesini telefonlara sunmak için çalışmalar yürüten Samsung'dan beklenmedik bir hamle geldi

Güney Koreli üretici, en eskisi 8 yıllık olmak üzere dünya genelindeki 500 milyondan fazla telefonu için geçtiğimiz günlerde GPS bağlantısını düzelten bir güncelleme yayınlamış ve herkesi şaşırtmıştı.

7 yıllık Galaxy S6 da güncelleme aldı

Samsung, 2015 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S6 serisi için küçük bir güncelleme yayınladı.

Galaxy S6 serisi için (Galaxy S6, Galaxy S6 edge ve Galaxy S6 edge+) yayınlanan güncelleme, şimdilik Hollanda ve Belçika'da kullanıma sunldu.

Sürüm notlarında, GPS düzeltmesiyle ilgili hiçbir şeyden bahsedilmiyor ama bu nedenle yayınlandığı tahmin ediliyor.

Sadece 13 MB boyutunda olan güncelleme, önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yayınlanacak