Petrol
86.19
-4.72%
Euro
17.9323
-0.60%
Dolar
18.4092
0.49%
Altın
973.51
-1.06%
Borsa
3286
-0.28%
Bitcoin
347.006
-1.91%
BTXN Coin
8.04
-1.34%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Samsung, 7 yıllık telefonu için güncelleme yayınladı

    Samsung, 2015 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S6 serisi için küçük bir güncelleme yayınladı. İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 16:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsung, 7 yıllık telefonu için güncelleme yayınladı

    Son zamanlarda Android 13 güncellemesini telefonlara sunmak için çalışmalar yürüten Samsung'dan beklenmedik bir hamle geldi

    Güney Koreli üretici, en eskisi 8 yıllık olmak üzere dünya genelindeki 500 milyondan fazla telefonu için geçtiğimiz günlerde GPS bağlantısını düzelten bir güncelleme yayınlamış ve herkesi şaşırtmıştı.

    7 yıllık Galaxy S6 da güncelleme aldı

    Samsung, 2015 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S6 serisi için küçük bir güncelleme yayınladı.

    Galaxy S6 serisi için (Galaxy S6, Galaxy S6 edge ve Galaxy S6 edge+) yayınlanan güncelleme, şimdilik Hollanda ve Belçika'da kullanıma sunldu.

    samsung galaxy s6

    Sürüm notlarında, GPS düzeltmesiyle ilgili hiçbir şeyden bahsedilmiyor ama bu nedenle yayınlandığı tahmin ediliyor.

    Sadece 13 MB boyutunda olan güncelleme, önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yayınlanacak


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    İstanbul'da uyuşturucu kaçakçılarına yapılan baskında 89 kilo uyuşturucu bulundu
    3. Sayfa

    İstanbul'da uyuşturucu kaçakçılarına yapılan baskında 89 kilo uyuşturucu bulundu

    Trabzon'da çoban uyudu, küçükbaş sürüsü derede mahsur kaldı
    İç Haber

    Trabzon'da çoban uyudu, küçükbaş sürüsü derede mahsur kaldı

    Görüş Bildir