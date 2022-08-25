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Samsung, 8 yıllık telefonları için yeni güncelleme yayınladı

Samsung, 8 yıllık telefonları için yeni güncelleme yayınladı

Samsung eski akıllı telefonları için beklenmedik bir güncelleme yayınladı. Üstelik güncelleme alan telefonlar arasında 8 yıllık modeller de var.