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    Samsung, 8 yıllık telefonları için yeni güncelleme yayınladı

    Samsung eski akıllı telefonları için beklenmedik bir güncelleme yayınladı. Üstelik güncelleme alan telefonlar arasında 8 yıllık modeller de var.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:42
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    Samsung, 8 yıllık telefonları için yeni güncelleme yayınladı

    Son zamanlarda Android 13 güncellemesini telefonlara sunmak için çalışmalar yürüten Samsung'dan beklenmedik bir hamle geldi

    Güney Koreli üretici, en eskisi 8 yıllık olmak üzere dünya genelindeki 500 milyondan fazla telefonu için yeni bir güncelleme yayınladı.

    GPS bağlantısı düzeltildi

    Samsung, bu ayın başlarında 7 yıllık Galaxy J7 akıllı telefonu için GPS bağlantısını düzelten bir güncelleme yayınlamıştı.

    Yayınlanan yeni güncelleme, tıpkı Galaxy J7'de olduğu gibi akıllı telefonlardaki GPS bağlantısının kararlılığını iyileştiriyor.

    Samsung'un uzun süredir desteklenmeyen cihazları güncellemeye karar vermesi sorunun kritik olduğunu gösteriyor.

    samsung

    Samsung'un güncelleme yayınladığı eski telefonlar şu şekilde:

  • Galaxy Alpha (SM-G850F)
  • Galaxy S5 Neo (SM-G903F)
  • Galaxy S6 (SM-G920I / SM-G920K / SM-G920T)
  • Galaxy S6 Edge (SM-G925I / SM-G925K / SM-G925T)
  • Galaxy S7 (SM-G930K)
  • Galaxy S7 Edge (SM-G935K)
  • Galaxy S8 (SM-G950F)
  • Galaxy S8 Plus (SM-G955F)
  • Galaxy Note 8 (SM-N950F)

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