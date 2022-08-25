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- Samsung, 8 yıllık telefonları için yeni güncelleme yayınladı
Samsung, 8 yıllık telefonları için yeni güncelleme yayınladı
Samsung eski akıllı telefonları için beklenmedik bir güncelleme yayınladı. Üstelik güncelleme alan telefonlar arasında 8 yıllık modeller de var.
- Haber Merkezi
- 25.08.2022 - 09:36
- Güncelleme : 25.08.2022 - 09:42
Son zamanlarda Android 13 güncellemesini telefonlara sunmak için çalışmalar yürüten Samsung'dan beklenmedik bir hamle geldi
Güney Koreli üretici, en eskisi 8 yıllık olmak üzere dünya genelindeki 500 milyondan fazla telefonu için yeni bir güncelleme yayınladı.
GPS bağlantısı düzeltildi
Samsung, bu ayın başlarında 7 yıllık Galaxy J7 akıllı telefonu için GPS bağlantısını düzelten bir güncelleme yayınlamıştı.
Yayınlanan yeni güncelleme, tıpkı Galaxy J7'de olduğu gibi akıllı telefonlardaki GPS bağlantısının kararlılığını iyileştiriyor.
Samsung'un uzun süredir desteklenmeyen cihazları güncellemeye karar vermesi sorunun kritik olduğunu gösteriyor.
Samsung'un güncelleme yayınladığı eski telefonlar şu şekilde: