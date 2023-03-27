Samsung abarttı: Üç kez katlanabilen telefon geliyor Katlanabilir telefon pazarının lideri Samsung'un, üç kez katlanabilen bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Haber Merkezi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve ardından yeni modelleriyle liderliğe yükselmişti.

Şu anda katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, şimdilerde yeni bir telefon üzerinde çalışıyor.

Birkaç yıl önce Galaxy Tri-Fold ismini verdiği ve ekranı üçe katlanan yeni bir akıllı telefon patenti alan şirket, şimdi bu telefonu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Samsung'dan üçe katlanan telefon

Gelen bilgilere göre Samsung, 2023 yılı için üç kez katlanabilen yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.

CES 2023 fuarında üç kez katlanabilen Tri-Fold konsepti ile karşımıza çıkan şirket, bu konudaki çalışmalara hız vermiş durumda.

Samsung Tri-Fold, CES’te sergilenen konsepte benzer şekilde çift menteşeli ve üç parçalı bir tasarım ile karşımıza çıkacak.

Öte yandan ekran altı kameranın kullanılacağı ve buna 3'lü arka kamera kurulumunun da eşlik edeceği gelen bilgiler arasında.