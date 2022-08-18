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    Samsung, akıllı telefon satış hedefini düşürdü

    Samsung, yükselen enflasyon nedeniyle akıllı telefonlar için satış hedefini düşürdüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 09:40
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    Samsung, akıllı telefon satış hedefini düşürdü

    Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

    Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

    Öte yandan, Çin’de yaşanan pandemi kısıtlamaları ve dünya genelindeki yüksek enflasyon nedeniyle üretim ve tedarik süreçleri sıkıntıya giren akıllı telefon pazarı için zor günler kapıda.

    Samsung hedef düşürdü

    Samsung'un bu sene için planladığı 334 milyon akıllı telefon sevkiyatı hedefi, 264 milyona kadar düştü.

    Ayrıca şirket, ekim ve kasım ayları için üretim hedefinin 34 milyon olduğunu ve bunun, bu dönemlerde hedeflenenden çok az olduğunu söyledi.

    Samsung, akıllı telefon satış hedefini düşürdü #1

    Satışlardaki düşüş sürüyor

    Daha önce, Samsung'un 50 milyon akılllı telefonunun depolarda kaldığını sizlerle paylaşmıştık. Gelen raporlar, pazardaki genel düşüşün sürdüğünü gösteriyor.

    İkinci çeyrekte lider Samsung

    Pazar araştırma şirketi Canalys, ikinci çeyrek satış rakamlarına ilişkin raporunu yayınladı. Rapora göre, akıllı telefon satışları geçen yıla göre yüzde 9 düştü.

    Samsung, yüzde 21’lik pazar payıyla dünya genelinde lider akıllı telefon üreticisi konumunu sürdürüyor. Şirket, bu başarısını amiral gemisi telefonlara göre uygun fiyatlı kalan Galaxy A serisi sayesinde elde etti.

    samsung


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