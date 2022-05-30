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    Samsung, akıllı telefon satışlarında arayı açıyor

    Samsung, akıllı telefon pazarında yeniden yükselişe geçmeye başladı ve 2017 yılından bu yana en yüksek pazar payına ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 13:21
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    Samsung, akıllı telefon satışlarında arayı açıyor

    Son zamanlarda yaşanan küresel çip tedarik sorunları ve Rusya-Ukrayna savaşı, teknoloji şirketlerini oldukça zor durumda bırakıyor

    Örneğin Samsung, 2022'de üretmeyi planladığı telefon sayısını 310 milyondan 280 milyona düşürdü.

    Güney Koreli şirket, buna rağmen akıllı telefon pazarında rakipleriyle arayı açmaya devam ediyor.

    Özellikle pandemi döneminin yarattığı yoğun talep ile birlikte katlanabilir akıllı telefonlarından da beklediği verimi alan Samsung, pazar payını son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

    Nisan verileri yayınlandı

    Counterpoint tarafından yayınlanan son rakamlara göre Samsung, pazar payını nisan ayında yüzde 24 seviyesine çıkardı ve 2017 yılından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.

    Nisan ayında pazarın geneli yüzde 8 düşerken, Samsung ise satışlarını yüzde 9 arttırmayı başardı. Özellikle Latin Amerika ve Hindistan pazarında Samsung'un çok iyi işler başardığını söyleyebiliriz.

    apple samsung

    Apple ikinci sırada

    Yukarıdaki grafiğe baktığımızda, Apple'ın yeni yılla birlikte bir düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz.

    iPhone SE 3'ten beklediği satışı elde edemeyen Apple'ın pazar payı, nisan ayında yüzde 15 seviyelerine kadar düştü.

    İkincilik koltuğu için Apple'ı zorlayan Çinli Xiaomi ise yüzde 12 pazar payıyla üçüncü sırada yer alıyor.

    Önümüzdeki aylarda da bu tablonun değişmeyeceği ön görülürken, yıl sonlarına ise Apple’ın yine bir atak yapacağı tahmin ediliyor.


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