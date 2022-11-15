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    Samsung, akıllı telefon üretimini 30 milyon azaltacak

    Samsung'un 2023 yılında akıllı telefon sevkiyatlarını 30 milyon adet azaltmayı planladığı bildiriliyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 13:41
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    Samsung, akıllı telefon üretimini 30 milyon azaltacak

    Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

    Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

    Öte yandan, Çin’de yaşanan pandemi kısıtlamaları ve dünya genelindeki yüksek enflasyon nedeniyle üretim ve tedarik süreçleri sıkıntıya giren akıllı telefon pazarı için zor günler kapıda.

    Samsung, 30 milyon daha az telefon üretecek

    Samsung, gelecek yıl akıllı telefon sevkiyatlarını yüzde 13 oranında azaltmayı planlıyor. Şirket, akıllı telefon üretimini yaklaşık 30 milyon adet azaltacak.

    Samsung'un üretim kesintisi, şirket için başlangıçta ana satış gücü olarak görülen orta ve düşük seviye A ve M serisi modelleri kapsayacak.

    Samsung'un bu sene için planladığı 334 milyon akıllı telefon sevkiyatı hedefi ise 264 milyona kadar düştü.

    Samsung, akıllı telefon üretimini 30 milyon azaltacak #1

    Samsung'un, katlanabilir telefonların yıllık sevkiyat payını artırmaya karar verdiği de söyleniyor. Şirket, 60 milyondan fazla Galaxy S ve Galaxy Z serisi cihaz satmayı hedefliyor.

    Samsung'un ayrıca üst seviye Galaxy S serisi telefonların payını yüzde 50'den fazla artırdığı söyleniyor.

    Araştırma kuruluşu Canalys'in son verilerine göre Samsung, şu anda akıllı telefon pazarında yaklaşık yüzde 22'lik payla lider konumda.


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