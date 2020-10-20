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    Samsung akıllı telefonlarda mavi ışık filtresi nasıl aktif edilir

    Samsung akıllı telefonlarda, göz sağlığınızı korumak için mavi ışık filtresini nasıl açabileceğinizi anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 15:27
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    Samsung akıllı telefonlarda mavi ışık filtresi nasıl aktif edilir

    Mavi ışık filtresi, son zamanlarda akıllı telefon üreticilerinin üzerinde durduğu önemli konulardan bir tanesi.

    Melatonini (uyku döngüsünü ve biyolojik saati düzenleyen hormon) bozarak uyku düzenini dağıttığı iddia edilen mavi ışık, günümüzde çeşitli filtre uygulamaları sayesinde engellenebiliyor.

    Ancak artık birçok üretici, mavi ışık filtresini yerleşik olarak akıllı telefonlarında sunuyor.

    Şimdi sizlerle birlikte, mavi ışık filtresini Samsung akıllı telefonlarda nasıl aktif edebileceğinize bakalım.

    SAMSUNG MAVİ IŞIK FİLTRESİ AKTİF ETME

    1- Samsung akıllı telefonunuzdan Ayalar simgesine dokunun.

    Samsung akıllı telefonlarda mavi ışık filtresi nasıl aktif edilir #1

    2- Ekran seçeneğine dokunun.

    Samsung akıllı telefonlarda mavi ışık filtresi nasıl aktif edilir #2

    3- Mavi ışık filtresi özelliğini aktif duruma getirin.

    Samsung akıllı telefonlarda mavi ışık filtresi nasıl aktif edilir #3

    4- Dilerseniz "Şimdi aç" seçeneğini aktif ederek mavi ışık filtresini hemen açabilirsiniz. "Programlandığı gibi aç" seçeneğini açarak, belirli saatlerde özelliğin devreye girmesini sağlayabilirsiniz.

    Samsung akıllı telefonlarda mavi ışık filtresi nasıl aktif edilir #4

    5- Özelliği aktif ettikten sonra, filtre opaklığını (matlığını) ayarlama işlemini ayar çubuğu üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

    Samsung akıllı telefonlarda mavi ışık filtresi nasıl aktif edilir #5

    Eğer Samsung akıllı telefonunuzda mavi ışık filtresi özelliği yoksa, aşağıdaki bağlantıdan mavi ışık filtresi sunan farklı bir uygulamayı indirebilirsiniz.

    Instagram: @eshteknoloji

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