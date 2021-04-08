Samsung akıllı telefonları, gelecekte Olympus lenslerini kullanacak

Gelen bilgilere göre Samsung ve Olympus, akıllı telefonlardaki kameralar konusunda iş birliği yapıyor.

Son yıllarda, akıllı telefon kamera teknolojileri oldukça gelişti. Özellikle büyük markaların amiral gemisi telefonları, kamera konusunda bazı fotoğraf makinesi modelleriyle yarışacak seviyeye geldi.

Bu nedenle akıllı telefon pazarında, birkaç yıldır fotoğrafçılık devlerini görmeye başladık. İlk olarak Nokia'nın Carl Zeiss lenslerini kullanmasıyla başlayan akıma Huawei, Leica ile katılmıştı.

Gelen bilgilere göre Samsung da benzer bir anlaşma yapmak için Japon fotoğrafçılık devi Olypmus ile görüşüyor.

85 yılı aşkın bir süredir piyasada olan Olympus, anlaşmanın sonuçlanması ile birlikte Samsung akıllı telefonların kameralarına güç verecek.

Henüz Olympus teknolojilerinin hangi telefonlarda karşımıza çıkacağı bilinmiyor. Ancak kaynaklara göre, ilk olarak özel bir Galaxy Fold 3 sürümünde Olympus'un lenslerini göreceğiz.

Bazı kaynaklar ise 2022 yılında Galaxy S22 ile bunun gerçekleşeceğini iddia ediyor.

OLYMPUS KAMERA PAZARINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Fotoğraf makinesi pazarında öne çıkan markalar arasında bulunan Olympus, geçtiğimiz yıl kamera bölümünü daha önce Sony Vaio'yu da satın alan Japan Industrial Partners'e satmıştı.

Japon şirketin Samsung ile yapacağı yeni anlaşma ise, şirkete yeni bir gelir kapısı açmış olacak.