Samsung, Android 12 dağıtımına yeniden başladı

Geçtiğimiz haftalarda bazı modellerde sorunlara yol açan Android 12 güncellemesini geri çeken Samsung, dağıtıma yeniden başladı. İşte güncellemenin geleceği ilk modeller...

Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini Galaxy S21 serisi ve yeni katlanabilir telefonları için yayınlamaya başlamıştı.

Ancak birçok Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 kullanıcısı, Android 12 güncellemesini yükledikten sonra çeşitli sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı.

Bazı kullanıcılar ekran titremesi, karanlık mod, düşük performans ve Dual Messenger özelliğinin bazı uygulamalarla çalışmaması gibi sorunlardan şikayet etti.

Tüm bu bildirilen sorunlardan sonra Samsung, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 için Android 12 güncellemesini geçici olarak durdurmaya karar vermişti.

ANDROID 12 YENİDEN YAYINDA

Güney Koreli marka, bildirilen sorunları giderdikten sonra güncellemeyi yeniden yayınlamaya başladı.

Sorunlardan arındırılan yeni güncelleme, yakında Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3 ile birlikte Galaxy S21 serisine gelecek.

