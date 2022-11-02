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- Samsung, Android 13 alacak telefonların listesini paylaştı
Samsung, Android 13 alacak telefonların listesini paylaştı
- Haber Merkezi
- 02.11.2022 - 14:04
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtmaya başladı.
One UI 5 güncellemesiyle gelen Android 13 güncellemesi, şimdilik sadece firmanın en son amiral gemisi için yayınlandı. Birkaç aydır test sürecindeki Galaxy S22 serisi, yeni özellikleri alan ilk modeller oldu.
Samsung, amiral gemisi cihazların ardından Android 13 tabanlı One UI 5.0 alacak modellerin listesini paylaştı.
Android 13 alacak Samsung modelleri
Paylaşılan listeye göre Samsung, One UI 5.0 sürümünü kasım ayı içerisinde üst düzey telefonlar ve tabletlere getirmeyi planlıyor.
Bununla birlikte Galaxy S22 serisinden hemen sonra güncellenecek ilk cihazlar, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy S20 serisi, Galaxy S21 serisi, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Tab S8 serisi, Galaxy A33 5G ve Galaxy A53 5G modelleri olacak.
İşte Galaxy Cihazlar için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncelleme takvimi:
Kasım 2022
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 3 5G
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Flip 3 5G
- Galaxy S21 Ultra 5G
- Galaxy S21+ 5G
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy S20+ 5G
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S20 FE 5G
- Galaxy Note 20 Ultra 5G
- Galaxy Note 20 5G
- Galaxy Note 20
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8+ 5G
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi & 5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi & 5G)
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
Aralık 2022
- Galaxy Z Fold 2 (5G & LTE)
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S20+
- Galaxy S20
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy A72
- Galaxy A71
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A32 5G
- Galaxy M53 5G
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M32
- Galaxy XCover 6 Pro
- Galaxy XCover Pro
- Galaxy Tab S7 FE 5G
- Galaxy Tab S7 FE
Ocak 2023
- Galaxy A23 5G
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
- Galaxy A13
- Galaxy A13 5G
- Galaxy A12
- Galaxy M23 5G
- Galaxy M22
- Galaxy M13
- Galaxy M12
- Galaxy XCover 5
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab Active 4 Pro 5G
- Galaxy Tab Active 4 Pro
- Galaxy Tab Active 3
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
Şubat 2023
- Galaxy A04 serisi
- Galaxy A03 serisi