Samsung, Android 13 alacak telefonların listesini paylaştı

Samsung, amiral gemisi cihazların ardından Android 13 tabanlı One UI 5.0 alacak modellerin listesini paylaştı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtmaya başladı.

One UI 5 güncellemesiyle gelen Android 13 güncellemesi, şimdilik sadece firmanın en son amiral gemisi için yayınlandı. Birkaç aydır test sürecindeki Galaxy S22 serisi, yeni özellikleri alan ilk modeller oldu.

Samsung, amiral gemisi cihazların ardından Android 13 tabanlı One UI 5.0 alacak modellerin listesini paylaştı.

Android 13 alacak Samsung modelleri

Paylaşılan listeye göre Samsung, One UI 5.0 sürümünü kasım ayı içerisinde üst düzey telefonlar ve tabletlere getirmeyi planlıyor.

Bununla birlikte Galaxy S22 serisinden hemen sonra güncellenecek ilk cihazlar, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy S20 serisi, Galaxy S21 serisi, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Tab S8 serisi, Galaxy A33 5G ve Galaxy A53 5G modelleri olacak.

İşte Galaxy Cihazlar için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncelleme takvimi:

Kasım 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Aralık 2022

Galaxy Z Fold 2 (5G & LTE)

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A72

Galaxy A71

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A32 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M32

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy XCover Pro

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S7 FE

Ocak 2023

Galaxy A23 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A13

Galaxy A13 5G

Galaxy A12

Galaxy M23 5G

Galaxy M22

Galaxy M13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Şubat 2023