Samsung, Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7'nin çıkış tarihini duyurdu

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Samsung kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen One UI 7.0 güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Şirket, Android 15 tabanlı bu yeni arayüzün kararlı sürümünü ne zaman yayınlayacağını resmi olarak duyurdu.

Nisan 2025'in başlarında yayınlanması planlanan güncelleme, ilk olarak Galaxy S24 serisi cihazlara sunulacak. Samsung One UI 7 çıkış tarihi ve yeni özellikleri, teknoloji tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

ONE UI 7.0 BETA PROGRAMI GENİŞLETİLİYOR

Samsung, kararlı güncelleme yayınlanmadan önce One UI 7.0 Beta Programı'nı daha fazla Galaxy telefon ve tablete açacağını duyurdu.

Bu program, kullanıcıların yeni özellikleri deneyimlemesine ve geri bildirimde bulunmasına olanak tanıyor.

Galaxy A55, Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Tab S10 serisi de dahil olmak üzere birçok cihaz, beta programına dahil edilecek. One UI 7.0 beta sürümü, kullanıcılara yeni arayüzü deneyimleme fırsatı sunuyor.

KARARLI GÜNCELLEME NE ZAMAN YAYINLANACAK

Samsung'un açıklamasına göre, One UI 7.0'ın kararlı sürümü 2025'in Nisan ayı başlarında yayınlanacak.

Güncelleme, ilk olarak Galaxy S24 serisine sunulacak ve ardından diğer uyumlu cihazlara dağıtılacak. Samsung One UI 7 ne zaman çıkacak, sorusu böylece resmi olarak yanıt bulmuş oldu.

ONE UI 7.0'IN YENİ ÖZELLİKLERİ

One UI 7.0, kullanıcılara birçok yeni özellik ve tasarım değişikliği sunuyor. İşte bunlardan bazıları:

Yeni Hızlı Panel kullanıcı arayüzü: Daha modern ve kullanışlı bir tasarım.

Yeni animasyonlar ve geçişler: Daha akıcı ve görsel olarak zengin bir deneyim.

Yeni ikonografi: Yenilenmiş ve daha tutarlı ikon tasarımları.

Şimdi Çubuğu: Devam eden etkinlikleri gösteren kullanışlı bir çubuk.

Yeniden tasarlanmış kamera uygulaması: Tek elle kullanıma uygun ve daha kullanıcı dostu.

Yeni pil simgesi ve şarj animasyonları: Daha modern ve bilgilendirici.

One UI 7.0 özellikleri, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor.