Samsung, Android güncellemelerinde gaza basacak

Samsung, yazılım güncellemelerinin dağıtımında daha hızlı hareket edecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme, ilk olarak Galaxy S22 serisine gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini Galaxy S21, S20 ve Note 20 serisine getiren Samsung, şimdi de orta segment modeller için güncellemeyi yayınlamaya başladı.

Samsung, geçmiş yıllardan farklı olarak sadece amiral gemisi telefonlarını değil, orta segment modellere de güncelleme sundu.

Samsung, güncelleme dağıtım hızını artıracak

Sadece az sayıda orta segment telefonun güncellemesini 2023’e bırakan Samsung, önümüzdeki yıl güncelleme dağıtımındaki performansını daha da yukarıya çekmeyi hedefliyor.

Uzun yıllar boyunca Android güncellemelerinin dağıtımında yavaş kaldığı gerekçesiyle eleştirilen şirket, son birkaç yıldır bu tabloyu tersine çevirmeyi başardı.

Gelecekteki One UI güncellemelerinde daha da hızlı olma sözü veren Samsung, aynı anda daha fazla telefona güncelleme getirmek istiyor.