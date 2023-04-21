Samsung, Apple'ı geçti! İşte ilk çeyrekte en çok satan markalar 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin küresel akıllı telefon satış rakamlar açıklandı. İşte zirvedeki akıllı telefon markaları.

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Singapur merkezli araştırma şirketi Canalys, 2023'ün ilk çeyreğini kapsayan 'küresel akıllı telefon pazar araştırması raporunu paylaştı.

Paylaşılan rapora göre, ilk çeyrekte küresel akıllı telefon pazarı yıllık bazda yüzde 12 düşerek art arda beşinci çeyrekte geriledi.

Samsung Apple'ı geçti

Bir süredir zirveyi Apple'a kaptıran Samsung, ilk çeyrekte ezeli rakibini geçerek yeniden zirveye yerleşti.

2023'ün ilk çeyreğinde Samsung, küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 22'sini elinde tutarken, Apple'ın pazar payı yüzde 21 olarak kayıtlara geçti.

Xiaomi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 13 pazar payına sahipken, bu sene 2 puan düşüşle yüzde 11'e geriledi.

BBK Electronics bünyesindeki OPPO yüzde 10 ile Xiaomi'yi takip ederken, Vivo ise yüzde 8 ile beşinci sırada karşımıza çıktı.