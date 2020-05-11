Samsung, artık satmayan Galaxy S serisinin fişini çekebilir

Samsung, istediği satış rakamlarına artık ulaşamayan Galaxy S serisini sonlandırıp yeni bir seri başlatabilir.

Samsung'un amiral gemisi modellerini sergilediği Galaxy S serisi, başlangıçta oldukça iddialı satış rakamlarına ulaştı.

Örneğin 2013 yılında satışa çıkan Galaxy S4 modeli, 80 milyon adet satarak android tarihinin en çok satan telefonu olmayı başarmıştı.

Ancak Samsung, daha sonraki yıllarda tanıttığı yeni Galaxy S modelleriyle 80 milyon satış rakamına hiçbir zaman ulaşamadı.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S10 modellerinde ise 36 milyon satışa ulaşabilen şirket, bu yıl tanıttığı Galaxy S20 modellerinde de beklentin çok gerisinde kaldı.

GALAXY S SERİSİNİN SONU GELEBİLİR

Sektörel tahminler ve tüketici davranışlaırna baktığımızda, Samsung Galaxy S serisi için artık yolun sonunun göründüğünü söylemek yanlış olmaz.

Güney Koreli şirket, artık modası geçen Galaxy S serisini sonlandırıp yeni bir seriyle kullanıcıların karşısına çıkabilir. Şirkete yakın kaynaklar, Samsung'un satış rakamlarından pek memnun olmadığını ve yeni bir seri tanıtabileceğini söylüyor.

Tüketiciler, genellikle Galaxy S serisinin sürekli birbirini tekrarladığını söylüyor. Bu nedenle Samsung'un yeni seride başarılı olabilmesi için ciddi yeniliklerle karşımıza çıkması şart.