Samsung, bellek kıtlığı nedeniyle RAM fiyatlarına zam yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung Electronics, yapay zeka veri merkezleri kurmak için küresel çapta yaşanan rekabetin arzı azaltması nedeniyle bellek çipi fiyatlarında sert bir artışa gitti.

Kaynaklara göre, bazı bellek yongalarının fiyatları eylül ayına kıyasla bu ay yüzde 60'a kadar yükseldi.

32 GB DDR5 FİYATI 239 DOLARA ÇIKTI

Güney Koreli teknoloji devinin 32 gigabayt (GB) DDR5 bellek çipi modüllerinin sözleşme fiyatları, eylül ayındaki 149 dolar seviyesinden kasım ayında 239 dolara fırladı.

Şirket ayrıca 16 GB ve 128 GB DDR5 yongalarının fiyatlarını da yaklaşık yüzde 50 oranında artırdı.

Bu fiyat artışları, veri altyapısı kuran şirketler üzerindeki stresi artırırken akıllı telefon ve bilgisayar maliyetlerinin de yükselmesi riskini doğuruyor.

ÇİP HİSSELERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Haberin ardından ABD'li çip üreticileri ile Samsung ve SK Hynix hisselerinde toparlanma görülürken, Micron Technology hisseleri yüzde 4 değer kazandı.

Sektördeki arz krizinin o kadar şiddetli olduğu belirtiliyor ki, bazı müşterilerin "panik alımlarına" yöneldiği ifade ediliyor.

YENİ ÜRETİM HATTI KURULACAK

Samsung, yapay zeka teknolojilerinin orta ve uzun vadede talebi daha da artıracağını öngörerek Güney Kore'deki fabrikasında yeni bir çip üretim hattı kuracağını duyurdu.

Analistler, güçlü talep ve uzun vadeli tedarik anlaşmaları nedeniyle fiyatların artmaya devam edeceğini öngörüyor.