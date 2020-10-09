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    Samsung, birçok ülke tarafından baskı altında olan Huawei'nin tahtına göz dikti

    Samsung, yılın üçüncü çeyreğinde kârının yaklaşık yüzde 60 artmasını beklediğini açıkladı. Güney Koreli şirket, Huawei'nin baskı altında olmasından faydalanmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 10:17
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 10:17
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    Samsung, birçok ülke tarafından baskı altında olan Huawei'nin tahtına göz dikti

    ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

    Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, aynı zamanda ABD'nin uyguladığı kısıtlamalarla da uğraşmak zorunda kalıyor.

    Ayrıca İngiltere, ABD'nin baskıları sonucunda Huawei'yi ülkedeki 5G ağlarından çıkarma kararı almıştı.

    SAMSUNG'U GEÇMEYİ BAŞARMIŞTI

    Huawei, koronavirüs salgının küresel ekonomiyi sarstığı ikinci çeyrekte ilk kez Samsung'u geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olmuştu. Şirket nisan-haziran döneminde 55.8 milyon, Samsung ise 53.7 milyon telefon satmıştı.

    Samsung, birçok ülke tarafından baskı altında olan Huawei nin tahtına göz dikti #1

    SAMSUNG YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

    Huawei, her ne kadar Samsung'u geçse de Çinli şirkete olan baskılar yarışta fazla tutunamamasına neden oluyor.

    Samsung'un yaptığı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde şirketin operasyon kârının 10.6 milyar dolar olmasının beklendiği duyuruldu. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58'lik bir artışa karşılık geliyor. Şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını ise ay sonunda açıklaması bekleniyor.

    Bu nedenle, Samsung'un yeniden Huawei'yi geçerek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olması bekleniyor.

    Yatırım şirketi Daiwa analistlerinden SK Kim, Samsung'un kârını artırmasında Huawei'nin karşı karşıya olduğu zorluklar ve 5G telefonlara yönelik talebin artmasının etkili olduğunu belirtti.

    Samsung, Apple'ın yanı sıra Huawei'nin rakipleri Xiaomi ve Oppo gibi telefon üreticilerine ekran ve hafıza karşı gibi parçalar satıyor.

    Daishin Securities analisti Lee Su-bin de Huawei'ye yönelik yasakların en çok Samsung'a yaradığını söylüyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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