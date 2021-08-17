Samsung, bu yıl 6.5 milyon katlanabilir akıllı telefon satmak istiyor

Samsung, bu yıl 6.5 milyon katlanabilir akıllı telefon satmak istiyor

Galaxy Unpacked etkinliğinde iki yeni katlanabilir akıllı telefonunu tanıtan Samsung, yıl bitmeden 6,5 milyon adet satmayı planlıyor.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş, ancak umduğunu bulamamıştı.

Telefonda meydana gelen birçok ekran sorunu, şirketi oldukça zor durumda bırakırken, daha sonra satışa çıkan yeni modellerle bu sorunlar çözüldü.

Şu anda katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni katlanabilir modellerini tanıtarak bu pazara oldukça ağırlık verdiğini bir kez daha gösterdi.

HEDEF BU YIL 6,5 MİLYON ADET SATIŞ

Güney Koreli teknoloji devi, bu yılın sonuna kadar yaklaşık 6,5 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor. Bunların çoğunun yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olacağı tahmin ediliyor.

Samsung şu anda katlanabilir akıllı telefon pazarına hakim durumda. Ancak şu anda bu segmentte yeteri kadar rekabet yok. Bu nedenle Samsung'un önümüzdeki yıllarda da liderliğini sürdürmesi bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy Z Fold 3 5G'nin fiyatı 1799 dolar, Galaxy Z Flip 3'ün fiyatı ise 999 dolar olarak açıklanmıştı.