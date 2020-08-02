Samsung, Çin'deki son bilgisayar fabrikasını da kapattı

Samsung, Çin'de faaliyet gösteren son bilgisayar fabrikasını da kapattığını açıkladı.

ABD ile Çin arasında aylardır süren ticaret savaşlarının üstüne bir de koronavirüs salgını eklenince, dev şirketler teker teker Çin'den vazgeçmeye başladı.

Apple'ın ardından Çin'deki üretimi farklı ülkelere kaydırma politikası izleyen bir başka şirket olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Çin’de faaliyet gösteren son bilgisayar fabrikasındaki üretimi tamamen durdurdu.

SAMSUNG ADIM ADIM ÇİN DIŞINA ÇIKIYOR

Samsung'un fabrika kapatma planı aslında yeni bir gelişme değil. Şirket, 2012 yılında 4.3 milyar dolarlık ihracat yapan fabrikasındaki kapasiteyi kademeli olarak azaltmış ve fabrika 2018'de yalnızca 1 milyar dolar gelir elde edebilmişti.

Söz konusu kapatmanın ardından şirketin Çin dışına çıkma planlarına bir adım daha yaklaştığını söyleyebiliriz.

SAMSUNG'UN ÇİN'DE 2 TESİSİ KALDI

Çin'deki son akıllı telefon fabrikasının faaliyetlerini geçtiğimiz yıl sonlandıran Samsung, bilgisayar fabrikasını da kapatmasının ardından ülkedeki aktif fabrika sayısını ikiye indirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Samsung sözcüsü, "Çin her zaman Samsung için önemli bir pazar olmaya devam edecek. Çinli tüketicilere kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz." dedi.