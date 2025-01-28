Samsung, dört bütçe dostu Galaxy akıllı telefon üzerinde çalışıyor

Haber Merkezi

Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinde yeni modellerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Galaxy A06, Galaxy F06, Galaxy F16 ve Galaxy M16 modellerinin yakında tanıtılması bekleniyor.

İKİ FARKLI MODEL, DÖRT FARKLI İSİM

Galaxy A06 ve F06 ile Galaxy F16 ve M16, temelde aynı telefonlar. Samsung, farklı pazarlarda farklı isimler kullanarak daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

ÖZELLİKLER

Galaxy A06 ve F06:

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: 4 GB

Ekran: 6.7 inç LCD

Kamera: 50MP ana kamera, 8MP ön kamera

Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

Galaxy F16 ve M16:

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: 8 GB

Ekran: 6.7 inç AMOLED

Kamera: 50MP ana kamera, 5MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera, 13MP ön kamera

Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Dört modelin de fiyatlandırma bilgisi henüz açıklanmadı. 5G desteği ile gelmesi beklenen telefonların önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.