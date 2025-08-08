Abone ol: Google News

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren kararını duyurdu. Alınan karar kapsamında belirli modeller için yazılım güncellemelerini sona erdireceği belirtildi. İşte, yazılım güncellemesi almayacak alan o modeller…

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 11:23
Samsung duyurdu: O cihazlara artık yazılım güncellemesi sunulmayacak!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Ağustos 2025 tarihi itibariyle yazılım destek programında değişikliğe gittiğini duyurdu.

Akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu duyuruyla birlikte artık yazılım güncellemesi almayacak olan telefon modelleri belli oldu.

Toplamda 4 ayrı model için yazılım güncellemelerini durduran Samsung, vaat edilen güncelleme döngünü tamamlandığını vurguladı.

BU MODELLER GÜNCELLEME ALMAYACAK

Samsung tarafından yapılan duyuru kapsamında 2021 yılında piyasaya sürülen ve o tarihten bu yana düzenli güncellemelerle desteklenen Galaxy A22, Galaxy M32, Galaxy F22 ve Galaxy M42 5G modellerinin yazılım güncellemesi almayacağı paylaşıldı.

Destek kesilen cihazlar artık hem Android işletim sistemi güncellemelerinden hem de aylık güvenlik yamalarından mahrum kalacak. Bu durum, cihaz sahiplerinin zaman içinde artan güvenlik açıklarına karşı daha dikkatli olması gerektiği anlamına geliyor.

