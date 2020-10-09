Samsung, F serisindeki ilk telefonu Galaxy F41'i tanıttı: İşte Galaxy F41 fiyatı ve özellikleri

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, F serisinin ilk üyesi Galaxy F41 modelini duyurdu. Telefonun özelliklerini ve çıkış fiyatını sizler için derledik.

Orta segmentte konumlandırdığı Galaxy A ve Galaxy M serileri ile oldukça iyi satışlar elde eden Güney Koreli şirket Samsung, şimdi de bu iki seri arasına Galaxy F serisini konumlandırdı.

Daha çok gençlere odaklanacak bu serinin ilk akıllı telefon modeli ise Galaxy F41 oldu.

Daha çok gençlere odaklanan Samsung Galaxy F41'in özelliklerine ve satış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY F41 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy F41, Infinity-U damla çentikli FullHD+ Super AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor.

Exynos 9611 işlemcisinden güç alan telefonda 6GB RAM ve 64GB/128GB depolama alanları yer alıyor. Telefonun arka tasarımına baktığımızda ise alt alta dizilmiş üçlü arka kamera ve tam ortada parmak izi okuyucusunu görüyoruz.

Bu kameralar 64 MP + 8 MP + 5 MP çözünürlük sunarken, telefonun ön kısmındaki kamera ise 32MP çözünürlüğe sahip.

Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy M serisi, yüksek batarya kapasiteleriyle ön plana çıkıyor. Güney Koreli şirket, bu tercihini Galaxy F serisinde de sürdürecek. Galaxy F41 modelinde 6000 mAh batarya tercih eden Samsung, şarj konusunda kullanıcılara herhangi bir sorun yaşatmayacak.

SAMSUNG GALAXY F41 FİYAT

Siyah, mavi ve yeşil olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak Samsung Galaxy F41, 16 Ekim itibarıyla satın alınabilecek. Telefonun çıkış fiyatları ise şu şekilde: