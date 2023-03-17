Samsung Galaxy A14 ve A24 Türkiye'de satışta Samsung Galaxy A serisinin yeni üyelerinden Galaxy A14 ve Galaxy A24 modelini ülkemizde satışa çıkardı. İşte telefonların fiyatları ve özellikleri.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, ocak ayında 2023 Galaxy A serisinin ilk üyesi olan Galaxy A14 5G'yi görücüye çıkarmıştı. Yeni telefon, daha sonra tanıtılan Galaxy A24 modeli ile birlikte ülkemizde satışa sunuldu. Telefonların Türkiye fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca hatırlayalım. Samsung Galaxy A14 özellikleri Ekran: 6.6 inç, FHD+, 60Hz, LCD İşlemci: Exynos 850 (8nm) Bellek: 4 GB RAM Depolama: 64GB, 128GB (+1TB hafıza kartıyla) Arka kamera: 50MP ana (f/1.8), 5MP ultra geniş açı (f/2.2), 2MP makro (f/2.4) Ön kamera: 13MP (f/2.2) Batarya: 5000 mAh (15W hızlı şarj) Biyometrik: Yan parmak izi tarayıcı Samsung Galaxy A24 özellikleri Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, Super AMOLED İşlemci: MTK 3789 (G99) 6nm Bellek: 6 GB RAM Depolama: 128GB (+1TB hafıza kartıyla) Arka kamera: 50MP ana (f/1.8), 5MP ultra geniş açı (f/2.2), 2MP makro (f/2.4) Ön kamera: 13MP (f/2.2) Batarya: 5000 mAh (25W hızlı şarj) Biyometrik: Yan parmak izi tarayıcı Samsung Galaxy A14 5G'nin fiyatı ABD’de 199 dolar olarak açıklanmıştı. 21 Mart'ta A34 ve A54 modelleriyle birlikte satışa sunulması beklenen Galaxy A14'ün Türkiye fiyatı 6 bin TL'den başlıyor. Yurt dışı fiyatı 220 dolar olan Galaxy A24'ün Türkiye fiyatı ise henüz netleşmedi.