Samsung Galaxy A23 5G'nin bazı özellikleri belli oldu

Samsung Galaxy A23 5G'nin bazı özellikleri belli oldu

Samsung'un, önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy A23 5G'nin detayları sızdırıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, özellikle orta segment Galaxy A ve Galaxy M serileriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor. Şirket, bu yıl da yeni modeller tanıtarak orta segmenti güçlendirecek.

Samsung, şimdilerde Galaxy A23 5G modeli üzerinde çalışıyor. Telefonun yüksek kalitede render görüntüleri, OnLeaks tarafından yayınlandı.

SAMSUNG GALAXY A23 5G NELER SUNACAK

6.6 inç büyüklüğünde FullHD+ ekrana sahip Samsung Galaxy A23, damla çentikli bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

Telefonun arkasında ise dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. OIS destekli SK Hynix 50 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel geniş açılı sensör ve 2 MP'lik iki kamera bu kurulumu tamamlıyor.

Samsung Galaxy A23 5G'nin diğer özellikleri arasında, yana monte edilmiş parmak izi tarayıcı, USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık girişi yer alıyor.

Android 11 ile kutusundan çıkacak Galaxy A23 5G modelinin mart ayında tanıtılması bekleniyor. Telefonun fiyatı ise henüz belli olmadı.