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Samsung Galaxy A33 için Android 13 yayınlandı

Samsung Galaxy A33 için Android 13 yayınlandı

Samsung, Android 13 güncellemelerine devam ediyor. Şirketin en iyi orta segment telefonlarından biri olan Galaxy A33 5G, One UI 5 ve Android 13 güncellemesi aldı.