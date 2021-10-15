Samsung Galaxy A52s 5G Türkiye fiyatı

Snapdragon 778G işlemcisinden güç alan ve 5G destekleyen Samsung Galaxy A52s 5G, ülkemizde satışa sunuldu. İşte telefonun Türkiye fiyatı ve öne çıkan özellikleri...

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un orta segment serisi Galaxy A, ülkemizde yeni bir modele daha kavuştu.

Marka, Snapdragon 778G işlemcisinden güç alan ve 5G destekleyen Samsung Galaxy A52s modelini Türkiye'de satışa çıkardı.

Gelin hep birlikte, telefonun sunduğu özelliklere ve Türkiye'deki satış fiyatına daha yakından bakalım.

SAMSUNG GALAXY A52s 5G ÖZELLİKLERİ

6.5 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED 90Hz ekrana sahip telefon, gücünü Snapdragon 778G işlemcisinden alıyor.

8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy A52s modelinin arka kısmında 64MP +12MP+5MP+5MP olmak üzere dörtlü arka kamera, ön kısmında ise ekran deliğine yerleştirilmiş 32MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

25W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun diğer öne çıkan özellikleri arasında IP67 suya dayanıklılık sertifikası ve parmak izi okuyucusu bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY A52s 5G TÜRKİYE FİYATI

Samsung Galaxy A52s 5G, 5 bin 319 TL'lik fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunuldu.



