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    Samsung Galaxy A53, Android 13'e kavuştu

    Samsung, Android 13 güncellemelerine devam ediyor. Şirketin en iyi orta segment telefonlarından biri olan Galaxy A53 5G, One UI 5 ve Android 13 güncellemesi aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 17:30
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    Samsung Galaxy A53, Android 13'e kavuştu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme, ilk olarak Galaxy S22 serisine gelmişti.

    Geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini Galaxy S21, S20 ve Note 20 serisine getiren Samsung, şimdi de orta segment modeller için güncellemeyi yayınlamaya başladı.

    Galaxy A53 5G Android 13'e kavuştu

    Samsung'un en iyi orta segment telefonlarından biri olan Galaxy A53 5G, One UI 5 ve Android 13 güncellemesine kavuştu.

    Yaklaşık 2GB boyutunda ve A536BXXU4BVJG sürüm kodu ile gelen güncelleme, Ekim 2022 güvenlik yamasını da içeriyor.

    SAMSUNG

    Kısa süre içinde Avrupa'daki birçok ülkeye gelmesi beklenen Android 13 güncellemesi, birkaç gün içinde ülkemizdeki Galaxy A53 kullanıcılarına da ulaşacak.

    Samsung Galaxy A53 özellikleri

    • Ekran: 6,5 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED
    • İşlemci: Exynos 1280
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 12, OneUI 4.0
    • FİYAT: 449 EURO

    Tüm bu özelliklere sahip olan Samsung Galaxy A53, Türkiye'de siyah, beyaz, mavi ve şeftali renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. 1 Nisan itibarıyla sevkiyatına başlanan akıllı telefonun fiyatı ise 9 bin 500 TL civarında.

    galaxy a53


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