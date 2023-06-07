Samsung Galaxy F54 5G tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Samsung, F serisinin yeni üyesi Galaxy F54 5G'yi Hindistan'da tanıttı. Telefonun çıkış fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Orta segmentte konumlandırdığı Galaxy A ve Galaxy M serileri ile oldukça iyi satışlar elde eden Güney Koreli şirket Samsung, 2020 yılında bu iki seri arasına yerleştirdiği Galaxy F serisine yeni modeller eklemeye devam ediyor.

Samsung, F serisinin yeni üyesi Galaxy F54 5G'yi Hindistan'da tanıttı. Gelin telefonun özelliklerine daha yakından bakalım.

Samsung Galaxy F54 özellikleri

Galaxy F54 5G, 6.7 inç, 2400x1080 çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen delik çentikli Super AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor.

Exynos 1380 işlemciden güç alan telefon, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunuyor.

Arkada 108MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Ön kısımda ise 32MP'lik tek bir kamera mevcut.

25W kablolu şarjı destekleyen 6000 mAh bataryadan güç alan Galaxy F54, Android 13 tabanlı OneUI 5.1 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Mavi ve gümüş renk seçenekleri olan Galaxy F54’ün fiyatı; 340 dolar civarında.