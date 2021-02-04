Samsung Galaxy F62'nin teknik özellikleri belli oldu

Samsung'un ekim ayında ilk üyesini tanıttığı Galaxy F serisinin yeni üyesi Galaxy F62'nin teknik özellikleri ortaya çıktı.

Orta segmentte konumlandırdığı Galaxy A ve Galaxy M serileri ile oldukça iyi satışlar elde eden Güney Koreli şirket Samsung, şimdi de bu iki seri arasına konumlandırdığı Galaxy F serisi üzerine yoğunlaşmış durumda.

Daha çok gençlere odaklanacak bu serinin ilk akıllı telefon modeli ise geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan Galaxy F41 oldu.

Samsung, yeni modeller ile birlikte Galaxy F serisini genişletmek istiyor. Bu kapsamda şirket, Galaxy F62 olarak isimlendirdiği modelini şubat ayının ortalarına doğru satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

SAMSUNG GALAXY F62 ÖZELLİKLERİ

Samsung'un yaklaşan akıllı telefon modeli Galaxy F62 hakkında merak edilenler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Gelen bilgilere göre telefon, One UI 3.1 arayüzü ile desteklenen Android 11 işletim sistemi ile satışa çıkacak.

6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacak Samsung Galaxy F62, Samsung'un Exynos 9825 işlemcisinden güç alacak.

Telefonun arka kısmında 64MP ana kamera ile birlikte toplamda 4 kamera bizleri karşılayacak. Ön kısımda ise 32MP'lik tek bir kamera yer alacak.

Galaxy F62, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte gelecek. Ancak henüz resmi olarak onaylanmayan farklı RAM ve depolama seçeneklerinin olacağını da belirtelim.

Son olarak 25W hızlı şarj destekli 7.000 mAh batarya ile gelmesi beklenen Galaxy F62'nin 340 dolardan satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan Galaxy F41 ile ilgili bilgi almak isterseniz, "Samsung Galaxy F41 fiyatı ve özellikleri" başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.